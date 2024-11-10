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الأحد 10 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدًا.. ضعف المياه بعدد من قرى بني سويف لأعمال صيانة

صوره أرشيفيه
صوره أرشيفيه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،  ضعف المياه عن قريتي منشأة طاهر والبهسمون " غدًا الاثنين  11 نوفمبر الجاري، "من 8 صباحا حتى عصراً، وذلك بسبب القيام بأعمال تكريك بمحطة منشأة طاهر بمركز اهناسيا.

وقدمت الشركة اعتذارًا عن ضعف الخدمة خلال تلك الفترة نظرًا لأعمال التكريك، مناشدة المواطنين والمخابز والمستشفيات كافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت الشركة بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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