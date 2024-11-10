محافظ بني سويف يشهد ختام الأنشطة الصيفية لمشروع"قرية مُتعلمة"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الحفل الختامي للأنشطة الصيفية لعام 2023/ 2024، الذي نظمته مؤسسة نهضة بني سويف، ضمن مشروع "قرية متعلمة" الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزاراتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتعليم الكبار.

حضرالحفل ، الذي أقيم بنادي الإدارة المحلية بمدينة بني سويف: د.أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أسامة وليم مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببني سويف، د.سمير فاضل نائب مدير هيئة إنقاذ الطفولة، د.أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف ،على يوسف رئيس المدينة ، د.عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، أمل عزوز وكيل مديرية التضامن، وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، إيهاب أنور مدير مشروع قرية متعلمة ببني سويف ،نجز زهران رئيس جمعية أسرتي، إيناس حسن مدير مشروع قرية متعلمة بالمؤسسة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني،ثم تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم لإحدى طالبات التعليم المجتمعي، بجانب تفقد معرض مشروع قرية متعلمة والذي أقيم على هامش الاحتفالية، وضم ( حقيبة تعليمية ، حقيبة معلم ،حقيبة الطالب ،أثاث مدرسي ،أدوات ما بعد التعلم،أدلة بناء الذات،قصص التعلم بين الأجيال، أدى القراءة ،بنك الكتب المجتمعي، أدوات زين الرجال، بنك الكتب المدرسي ، أدوات المعسكر الصيفي ، بجانب تقديم بعض الفقرات الفنية وعروض متنوعة قدمها تلاميذ مدارس التعليم المجتمعي، إضافة إلى تكريم الفائزين في مسابقات (نجم القراءة، القراءة حياة).

وتضمنت الاحتفالية عرض"presentation" تم خلاله إلقاء الضوء على إنجازات المشروع "قرية متعلمة" حيث تم استعراض استراتيجية وأهداف المشروع ، الذي يقوم على تنفيذه هيئة إنقاذ الطفولة بالتعاون مع نحو 30 جمعية قاعدية تحت مظلة مؤسسة نهضة بني سويف وجمعية أسرتي ، حيث يستهدف المشروع دعم العملية التعليمية للأطفال ممن هم في المرحلة العمرية للتعليم الإبتدائي في القرى المستهدفة بتوفير تعليم مجتمعي ذو جودة عالية، ومحو أمية السيدات (وخاصة أمهات طلبة مدارس المجتمع) بإكسابهن مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية عملية التعلم والتطوير الذاتي لهن ولأبنائهن ، وذلك من خلال العديد من أنشطة المشروع التي تشمل (مدرسة المجتمع،معسكر صيفي، نادي القراءة ،حملات توعية ،بنك الكتب بالقرية ،جلسات زين للرجال - جلسات توعية لأولياء الأمور"أمهات "،القيادة النسائية ، فصل ما بعد التعلم ، فصل تعليم الكبار.

وتضمن العرض الإشارة إلى أنشطة المشروع في العديد من المجالات والمحاور ، منها :دعم الأسرة والمرأة والتي شملت :814 فصل لتعليم الكبار استفاد منها أكثر من 10.4 آلف سيدة،وعقد 304 جلسة توعية لعدد 5618 سيدة، وجلسات زين للرجال 285 مجموعة بإجمالي 3951 مستفيداً ، و281 فصلا لما بعد التعلم وعقد 281 جلسة بنات الذات لعدد3653 مستفيدا ، فيما شملت الأنشطة التعليمية(بنك الكتب 314 ، نادي القراءة 311 ،معسكر صيفي 149،حملة العودة للمدارس 277، حملة بكرة أحلى بالقراءة 277) وفي جانب أنشطة دعم طلاب مدارس التعليم المجتمعي تم توفير 399 جهاز لاب توب ، 193 راوتر، 201 من الشاشات التفاعلية، 393 حقيبة تعليمية للمعلمات"شاملة الألعاب والأدوات"،و1000شنطة معلمة"شاملة أدوات المعلمة"،و1595 شنطة تلميذ"أدوات مدرسية".

من ناحيته أشاد المحافظ بالجهود المنفذة ضمن المشروع ،والذي يعتبره قصة نجاح تمثل نموذجا إيجايباً للتكامل بين كافة الجهات الرسمية والأهلية ،من منظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني من الجمعيات الأهلية المحلية والمديريات والأجهزة التنفيذية، وهو ما ظهر من خلال مشاركة نحو 30 كيان محلي مجتمعي في تنفيذ المشروع الذي يكتسب أهميته من خلال النهوض بالأسرة وجعلها عنصراً ومكوناً داعماً لتطوير وتنمية المجتمع،عن طريق تنفيذ برامج تعليمية وتوعوية تستهدف إكساب السيدات والأطفال مهارات القراءة والكتابة اللازمة،في إطار رؤية طموحة تستهدف قرية متعلمة،مشدداً على ضرورة استدامة أهداف المشروع ، لضمان استمرارية العمل، وخلق كوادر قادرة على تنفيذ تلك الخطط في المستقبل ،ومثمناً الجهود المبذولة من هيئة إنقاذ الطفولة والجمعيات والجهات الداعمة ودورها في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير الدعم والمساندة اللازمة لمدارس التعليم المجتمعي.

فيما أشارت وكيل وزارة التعليم إلى الاهتمام الكبير من جانب الوازرة بمدارس التعليم المجتمعي باعتبار تلك المدارس ذات طبيعة خاصة وتؤدي دورا محوريا في حياة المجتمع المصري والتي تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية في المناطق النائية ، منوهة عن زيارتها لإحدى المدارس التعليم المجتمعي بقرية الشريف مركز ببا ، ،موجهة الشكر والتقدير للجهات الداعمة والتي ساهمت في تطوير تلك المدارس وتزويدها بكافة الاحتياجات.

من جهته أضاف نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، أن الاحتفالية تأتي تتويجا لأعمال مؤسسة نهضة بني سويف في تعزيز التعليم المجتمعي وتنمية المهارات لدى الأطفال والشباب في المناطق الريفية، وذلك بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة والمعونة الأمريكية، في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التعليم وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وفي ختام الفعاليات كرم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم مسؤولى الجهات الشريكة والمتعاونة في دعم وتنفيذ المشروع من : هيئة إنقاذ الطفولة، التربية والتعليم،التضامن الاجتماعي،هيئة تعليم الكبار، نهضة بني سويف،جمعية أسرتي، الأوقاف،الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، تقديرا لدورهم في دعم المشروع والمساهمة في تحسين البيئة التعليمية في القرية، بجانب تكريم رؤساء مجالس إدارات الجمعيات القاعدية التي ساهمت في دعم مسيرة التعليم وتنمية المهارات لدى الأطفال والشباب.