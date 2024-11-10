منح الدرجة الاناغنسطية لـ مايكل وهيب والايبودياكونية لـ بطرس دوس

أقيم صباح اليوم، القداس الاحتفالي الاحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤، احتفالا بعيد القديس لاون الكبير شفيع الكلية الاكليريكية بالمعادي .

ومنح الأنبا ابراهيم اسحاق بطريرك الاسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك الدرجات الشمامسية الصغرى لعدد سبعة شمامسة اكليريكيين من بينهم اثنين من ابناء ايبارشيه العامرة ( القوصية ) حيث نال الاكليريكي بطرس دوس درجة ( الايبودياكونية ) فيما نال الاكليريكي مايكل وهيب درجة ( الاناغنسطية ) .

وعاون الأب البطريرك في صلاة القداس وطقس الرسامة لفيف من المطارنة اعضاء السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية والاباء المكونين بالكلية الاكليريكية يتقدمهم الاب روماني فوزي مدير الاكليريكية .