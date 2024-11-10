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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

منح الدرجة الاناغنسطية لـ مايكل وهيب والايبودياكونية لـ بطرس دوس

ارشيف
ارشيف
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أقيم صباح اليوم، القداس الاحتفالي الاحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤، احتفالا بعيد القديس لاون الكبير شفيع الكلية الاكليريكية بالمعادي . 

 

ومنح  الأنبا ابراهيم اسحاق بطريرك الاسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك الدرجات الشمامسية الصغرى لعدد سبعة شمامسة اكليريكيين من بينهم اثنين من ابناء ايبارشيه  العامرة ( القوصية ) حيث نال الاكليريكي بطرس دوس درجة ( الايبودياكونية ) فيما نال الاكليريكي مايكل وهيب درجة ( الاناغنسطية ) .

 

وعاون الأب البطريرك في صلاة القداس وطقس الرسامة لفيف من المطارنة اعضاء السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية والاباء المكونين بالكلية الاكليريكية يتقدمهم الاب روماني فوزي مدير الاكليريكية .

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