الكاميرات تكشف كواليس وفاة شاب أسفل قطار أوسيم

أجرت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها حول وفاة شاب أسفل عجلات قطار بأوسيم.

وأمرت جهات التحقيقات بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أن الشاب عبر السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة فصادف ذلك مرور القطار، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع أحد الأشخاص دهساً أسفل عجلات القطار بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة عاطل عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة صدمه قطار، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.