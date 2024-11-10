الدورى الإيطالي.. أتلانتا يقلب الطاولة ويحقق فوزا صعبا على أودينيزي

حقق فريق أتلانتا، فوا صعبا على نظيره أودينيزى، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب " جيويس"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري الإيطالى لكرة القدم.



في البداية تقدم فريق أودينيزى بهدف عن طريق اللاعب حسن كامارا في الدقيقة الـ 45، بينما تعادل ماريو باساليتش في الدقيقة الـ 56 لصالح فريق أصحاب الأرض، وفي الدقيقة الـ 60 سجل إسحاق توريه هدف في مرماه ليعلن فوز أتلانتا .

بهذا الفوز رفع فريق أتلانتا رصيده إلى النقطة 25 معتلينا قمة ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد عند 16 نقطة في المركز الـ 8.

