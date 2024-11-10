وزير الإسكان يُكلف نوابًا لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتكليف المحاسب محمد رجاني محمد أحمد - بالدرجة العالية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالقيام بأعمال وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

كما أصدر المهندس شريف الشربيني، قراراً بتكليف المهندس أحمد محمد السيد موسى - بالدرجة العالية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالقيام بأعمال وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.

كما أصدر المهندس شريف الشربيني، قرارا بتولي المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم - بالدرجة الممتازة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات.

وأصدر وزير الإسكان، قرارًا بتكليف المهندس كمال الدين أحمد بهجات - بالدرجة الممتازة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالقيام بأعمال وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، وذلك بالإضافة إلى عمله نائباً للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.