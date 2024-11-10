الأونروا: الأوضاع بقطاع غزة كارثية والمجاعة تلوح في الأفق

قالت مديرة إعلام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة إيناس حمدان إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة صعبة وكارثية والمجاعة تلوح في الأفق.

وأضافت حمدان في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد أن عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة يبلغ 30 شاحنة فقط في اليوم، وهي تمثل 6% فقط مما يدخل إلى القطاع وهو عدد قليل جدًا مقارنة بالاحتياجات الضخمة الضرورية للسكان في غزة.

وأوضحت أن 1.4 مليون شخص خلال الشهر الماضي لم يتسلموا الحصص الغذائية التي كان من المفترض أن يتسلموها لأنه لا يوجد كميات كافية من المواد الغذائية.

وأشارت إلى أن الأزمة في شمال غزة أعمق، حيث لا تسمح قوات الاحتلال بوصول الفرق الإنسانية وبالتالي تقديم المساعدات الضرورية والإغاثية وتحديدًا الغذاء، لافتة إلى أن المعدلات المتعلقة بارتفاع سوء التغذية تضاعفت مؤخرًا، وكذلك معدلات انعدام الأمن الغذائي مرتفعة وبشكل مقلق.