لبنان: استشهاد 15 شخصًا بينهم 7 مسعفون جراء غارات إسرائيلية على قضاء صور وبعلبك الهرمل

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، استشهاد 15 شخصا وإصابة 10 آخرين، جراء غارات إسرائيلية على قضاء صور في محافظة الجنوب، وبعلبك الهرمل.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الغارات الإسرائيلية أمس على بلدة دير قانون رأس العين بقضاء صور، والتي استهدفت نقاط تجمع مسعفين، أدت إلى سقوط 14 شهيدا من بينهم 7 مسعفون، في حصيلة غير نهائية، في انتهاك إسرائيلي واضح لجريمة الحرب المتمثلة باستهداف فرق الإنقاذ والإسعاف بما يخالف كل القوانين الإنسانية الدولية.

وأضافت الوزارة في بيان آخر أن الغارة الإسرائيلية على مفرق سرعين في بعلبك الهرمل أدت إلى سقوط شهيد و7 جرحى، كما أسفرت الغارة على حي بيت اللقيس عن إصابة 3 أشخاص بجروح.

وفي السياق، أشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على علمات بقضاء جبيل إلى 23 شهيدا من بينهم 7 أطفال، بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين بجروح.

كما شن طيران الاحتلال غارات على بلدات بلاط، وخربة سلم، ويانوح، وصريفا، وأطراف العدوسية محلة الخرب، بالإضافة إلى شن غارتين على بلدة بدنايل، وعلى منزل مأهول بالسكان في بلدة رسم الحدث في بعلبك.

وفي النبطية، تعرضت بلدات صديقين، وجبال البطم، وبيت ليف، وعين ابل لقصف مدفعي، كما نقل الصليب الأحمر اللبناني إصابتين إلى مستشفيات النبطية جراء الغارة التي استهدفت آليتين من نوع رابيد في بلدة جديدة مرجعيون، بالإضافة إلى شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على المنطقة بين جبشيت كفردجال.

ومن جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف قاعدة "شراغا" شمالي مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.