دبلوماسي بريطاني: ترامب سيفرض رسومًا جمركية على جميع الواردات فور توليه السلطة يناير 2025

قال السفير البريطاني السابق في واشنطن كيم داروش، اليوم الأحد، إنه "يتوقع أن ينفذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية على كافة الواردات الأمريكية فور تولايه السلطة في 20 يناير 2025".

وذكر داروش في مقال نشرته صحيفة "أوبزرفر" البريطانية، أن الأمر أكبر من مجرد تهديد وسيكون هناك تداعيات مترتبة على ذلك ليس على علاقة بريطانيا مع الولايات المتحدة ولكن أيضًا مع الاتحاد الأوروبي بشكل كامل.

وتابع قائلا: "أعتقد أن ترامب سيفرض رسومًا جمركية على جميع الواردات الأمريكية على الفور، ومن المؤكد تقريبًا أن الاتحاد الأوروبي سيرد؛ وستواجه المملكة المتحدة قرارًا صعبًا، هل نطابق الرسوم الجمركية الانتقامية للاتحاد الأوروبي؟ أم نسعى إلى اتفاق ثنائي، مثل اتفاقية التجارة الحرة؟".

وأوضح أن هناك احتمالية حول إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع ترامب كما في عام 2017، لكن الطلب الأمريكي الرئيسي كما كانت الحال آنذاك سيكون الوصول غير المقيد إلى سوق المملكة المتحدة للمنتجات منخفضة التكلفة من القطاع الزراعي الأمريكي بما في ذلك لحوم البقر والدجاج المعالج بالهرمونات"، مشيرا إلى أن الاختيار الصارخ سيكون أما الوقوف إلى جانب الاتحاد الأوروبي أو التضحية بزراعة المملكة المتحدة.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، يشير داروش إلى أنه إذا أيد ترامب اتفاق سلام يبدو وكأنه هزيمة لفولوديمير زيلينسكي مع احتفاظ روسيا بالأراضي التي استولت عليها واضطرار أوكرانيا إلى التعهد بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"؛ ما سيدفع المملكة المتحدة مرة أخرى إلى الاختيار بين الاتحاد الأوروبي أو واشنطن.

وأضاف السفير البريطاني السابق في واشنطن كيم داروش، "لذا فإن القرار الصعب الآخر الذي يواجه رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر هو محاولة حشد أوروبا لرفض الأفكار الأمريكية وزيادة الدعم لأوكرانيا، أو حزم أمتعتنا وقبول الهزيمة".