"زد إف سي" يفوز بجائزة دير جيست الرياضية كأفضل قطاع ناشئين في مصر

توج زد إف سي، بجائزة دير جيست الرياضية كأفضل قطاع ناشئين في مصر، وذلك بعدما نجح النادي في الفوز بالعديد من البطولات المحلية بمختلف الأعمار السنية، وإمداد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر، وكذلك احتراف عدد من ناشئيه بكبرى الدوريات الأوروبية.

يأتي ذلك تكليلًا لجهود إدارة زد إف سي في تبني نموذج فريد في إعداد المواهب الرياضية، من خلال اختيار أفضل العناصر من كل أنحاء الجمهورية، وتطوير مستواها الفني والبدني والسلوكي عبر أفضل المدربين المحليين بدعم من خبرات أجنبية لنقل أحدث طرق التدريب، لإعداد لاعبين محترفين لإمداد الفريق الأول بالنادي، وفتح باب الاحتراف بأقوى الدوريات الأوروبية عبر شراكات مع أندية عريقة بالدوريين الإنجليزي والبرتغالي، وكذلك إمداد المنتخبات الوطنية بعناصر مميزة تسهم في حصد البطولات القارية والدولية.

تسلم الكابتن حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين في زد إف سي، جائزة ديرجيست الرياضية، بحضور شخصيات رياضية وإعلامية بارزة، وتعد هذه أول جائزة يحصل عليها زد من "ديرجيست الرياضية".

وسبق أن توج النادي بجائزة أفضل أكاديمية ناشئين في أفريقيا، وفي الشرق الأوسط من قبل جلوب سوكر في دبي.

كما توج ناشئ زد إف سي السابق، والمحترف حاليًا بنادي أستون فيلا الإنجليزي، عمر خصر، بجائزة "دير جيست الرياضية" كأفضل لاعب ناشئ محترف، وكذلك تم تكريم كريم جمعة، لاعب زد إف سي مواليد 2008 وبلال عطية لاعب النادي الأهلى مواليد 2008. ومن مواليد 2007 تم تكريم محمد هيثم لاعب النادي الأهلى وعمر العزب لاعب إنبي. وتم تكريم محمد السيد لاعب نادي الزمالك ومحمد عبدالله لاعب النادي الأهلى من مواليد 2005.