"شئون الأسرى الفلسطينية": الاحتلال يمارس انتهاكات وحشية بحق معتقلي قطاع غزة

أكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس انتهاكات وحشية بحق المعتقلين من قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذه الانتهاكات ترتكبها قوات الاحتلال تحديدا خلال عملية اعتقالهم، وفي الفترة الأولى من الاعتقال داخل المعسكرات.

وأشارتا إلى أنها طواقمهما تمكنوا من زيارة نحو 30 معتقلا من قطاع غزة في سجني (النقب وعوفر) في ظروف صعبة وقيود مشددة، إذ شملت عددا من الطواقم الطبيّة الذين جرى اعتقالهم من مستشفى الشفاء في غزة، سواء من اعتقلوا داخل المستشفى أو عبر ما تسمى (بالممرات الآمنة)، وقد عكست إفادات المعتقلين مجددا مستوى التّوحش الذي مارسته قوات الاحتلال بحقّهم.

وأوضح البيان أن الزيارة أكدت على جملة الجرائم الممنهجة والثّابتة التي تشكّل الأساس لكافة شهادات غزة، خاصة فيما يتعلق بأساليب التّعذيب الجسدي والنفسي، والإذلال الممنهج، مضيفة أن معتقلي سجن (النقب) مصابون بمرض (السكايبوس– الجرب)، ويواجهون كارثة صحية حقيقية في ضوء تصاعد استمرار انتشار المرض بين صفوف الأسرى وفي ظل استمرار منظومة السّجون بتنفيذ جرائم طبيّة ممنهجة من خلال حرمانهم من العلاج، وتعمدها في وضع حد للأسباب التي ساهمت وتساهم حتّى اليوم في استمرار انتشار المرض.