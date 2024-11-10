رئيس أشمون يتفقد معرض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

قام اليوم، خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بتفقد منفذ "تحيا مصر" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بأشمون، والمقيم بشارع الروضة بجوار مسجد البرعي بمدينة أشمون، وتم الإشراف علي توزيع المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد إحتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية وبأسعار مخفضة تناسب الجميع، بالإضافة إلي فتح منافذ بكافة الوحدات المحلية القروية.

وأكد أن إقامة تلك المعارض والمنافذ تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار .

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع استغلال المواطنين، وشدد النمر علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق .