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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

طلاب أكاديمية الشرطة في جولة تعليمية بالعاصمة الإدارية (صور)

زيارة طلاب أكاديمية
زيارة طلاب أكاديمية الشرطة إلى العاصمة الإدارية
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نظمت وزارة الداخلية زيارة لجميع طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة في مختلف المراحل الدراسية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُعد القلب النابض للجمهورية الجديدة، وقد أُنجزت في زمن قياسي بعزيمة وإرادة وسواعد المصريين.

بدأت الجولة بزيارة مقر مجلس الوزراء بالحى الحكومي، حيث شاهد الطلاب قاعة اجتماعات المجلس، وتعرفوا على آليات عمل الحكومة المبنية على التكنولوجيا والتحول الرقمي كأحد أهم مميزات العاصمة الإدارية الذكية. وحرصت قيادات المجلس على عقد لقاء مع الطلبة لتعريفهم بجهود الحكومة في تنفيذ برامج التنمية الشاملة، وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية.

كان مجلس النواب بقبة البرلمان البارزة، ضمن برنامج الزيارة، حيث تعرف الطلاب على مراحل إنشاء المجلس وكيف يمارس نواب الشعب دورهم الرقابي والتشريعي. وتضمنت الجولة زيارة المقر الجديد لمجلس الشيوخ للتعرف على آليات عمله في مراجعة القوانين المعروضة عليه.

كما شملت الجولة مسجد الفتاح العليم، الذي بُني على طراز معماري إسلامي مميز ويعد من أولى بنايات العاصمة، وتوجه الطلاب بعده إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، التي وُضع حجر أساسها مع المسجد، تجسيدًا لفكرة التعايش والتسامح والنسيج الوطني الواحد.

واستمرت الجولة لزيارة مركز مصر الثقافي الإسلامي، الذي يضم مسجد مصر، ويُعد ثالث أكبر المساجد مساحة بعد الحرمين الشريفين، حيث قام الطلاب بجولة داخل دار القرآن الكريم، الذي نُقش فيه القرآن كاملًا على الجدران في ثلاثين إيوانًا تمثل أجزاء القرآن، مشيدين بدقة وحرفية الفن المصري.

كذلك زار الطلاب مدينة الفنون والثقافة، التي تؤكد أصالة الحضارة المصرية وتعكس تطور الفن المعماري، وتشمل مرافق ثقافية فريدة كقاعة الأوبرا، ومتحف عواصم مصر، ومكتبة العاصمة الإدارية.

تضمنت الجولة أيضًا زيارة مدينة المعرفة، التي تهدف لزيادة النمو الرقمي ورفع قدرات الشباب في التكنولوجيا الحديثة. كما أتيحت للطلاب الفرصة لزيارة البرج الأيقوني في حي المال والأعمال، وهو أكبر الأبراج في أفريقيا، مجسدًا إرادة المصريين في البناء والتنمية.

اختتمت الزيارة بجولة في ساحة الشعب، التي تضم النصب التذكاري المنقوش عليه أسماء الشهداء تخليدًا لذكراهم، وأطول ساري علم في العالم، حيث حرص طلاب أكاديمية الشرطة على تأدية التحية العسكرية للعلم المصري الذي يرفرف عاليًا في سماء العاصمة.

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العاصمة الإدارية للعاصمة الإدارية لطلاب الأكاديمية مدينة المعرفة وزارة الداخلية تنظم زيارة لـ طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة إلى العاصمة الإدارية الجديدة طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة أكاديمية الشرطة العاصمة الإدارية الجديدة