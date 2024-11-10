محافظ كفر الشيخ: الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

قال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إنه تم تمويل عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، والبالغ عددها 14381 مشروعا تم من خلالها توفير 31149 فرصة عمل لأبناء المحافظة، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه جاري العمل على إقامة 12 معرضًا لأصحاب الصناعات والمشروعات الحرفية بجميع مراكز ومدن المحافظة، تشجيعًا ودعمًا للصناع والحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن الصناعات والحرف اليدوية من أهم الصناعات التراثية بالمحافظة، مؤكدًا على دعم أبناء المحافظة العاملين بالصناعات الحرفية واليدوية، وإقامة العديد من المعارض المجانية لتسويق منتجاتهم وصناعتهم بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى عمل حملات ترويجية مجانية لمنتجاتهم تشجيعًا لهم، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030، من خلال تطوير المشروعات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والاستراتيجية العامة للدولة لبناء الإنسان المصري.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات الحرفية تعكس الهوية الوطنية كصناعات متفردة، لافتًا إلى حرص المحافظة على توفير فرص متعددة للتدريب والتأهيل، لدعم وتشجيع الصناعات الحرفية وتنمية الحرف اليدوية، بهدف تحسين جودة المنتج من خلال العديد من المبادرات والمعارض التي تنفذها الدولة لدعم المشروعات الحرفية والصناع والحرفيين، لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل لأبنائنا.