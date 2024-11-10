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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مقتل ربة منزل على يد نجل شقيقها في روض الفرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقيت ربة منزل مصرعها علي يد نجل شقيقه لسرقة أموالها بمنطقة روض الفرج، والقي رجال المباحث القبض على المتهم .

تلقي قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا  بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بشارع طوسون بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين بأن السيدة تدعى “ر. م”،  68 سنة ترتدي كامل ملابسها بها آثار ضرب وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد.

دلت  التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة “م. س”، نجل شقيق المجني عليها، الذي دأب على ابتزازها للحصول على المال منها لشراء المواد المخدرة وفي آخر مرة رفضت فقام بالتخلص منها لسرقة أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض عليه واعترف بارتكاب الوقعة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ابتزاز إرتكاب الواقعة العثور على جثة سيدة القبض علي المتهم