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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تريزيجيه وحمدي فتحي يشاركان في تدريب الفراعنة الأول

منتخب مصر
منتخب مصر
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يشارك الثنائى الدولي محمود تريزيجيه وحمدى فتحى، فى مران منتخب مصر الأول مساء اليوم الأحد، استعدادا لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن أولى تدريباته في الخامسة مساء اليوم، باستاد الدفاع الجوى استعدادا لمباراة كاب فيردي المقرر لها ١٥ فبراير الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي حسمها الفراعنة بالتأهل بعد الحصول على ١٢ نقطة من أصل ٤ مباريات لعبها الفريق حتى الان وقبل جولتين من انتهاء مباريات التصفيات .

ومن المقرر ان يغادر المنتخب يوم ١٣ نوفمبر الجاري الي كاب فيردي لمواجهة منتخب بلاده.

منتخب مصر تدريب اللاعبين