إبراهيم صابر يبحث سبل تفعيل العلاقات بين القاهرة ومقديشيو

استقبل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يوسف حسين جمعالي محافظ مقديشيو ورئيس إقليم بنادر والوفد المرافق له .

وتناول اللقاء بحث سبل تفعيل العلاقات بين القاهرة و مقديشيو، ونقل خبرات محافظة القاهرة في الادارة المحلية إلى الصومال .



وأكد محافظ القاهرة على عمق العلاقات التي تربط مصر بدولة الصومال والتى تبدو جلية فى لقاءات رئيسى الدولتين.

واستعرض محافظ القاهرة جهود الدولة فى أعمال التطوير التى تمت بالقاهرة، والقضاء على العشوائيات، وتطوير الطرق ووسائل النقل العام، مشيرًا إلى أن رؤية تطوير القاهرة تقوم على الحفاظ على التراث، مع استمرارية التطوير، والاتجاه إلى التوسع الأفقى.

وأشار يوسف حسين جمعالي محافظ مقديشيو ورئيس إقليم بنادر إلى أن العلاقات بين مصر والصومال قديمة قدم التاريخ منذ عهد الملكة المصرية حتشبسوت، مؤكدًا أن الشعب الصومالى يكن التقدير والاحترام للجهود الدائمة التى تبذلها الدولة المصرية لدعم الشعب الصومالى .