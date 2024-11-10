الدوري الفرنسي.. تشكيل هجومي لـ ليل أمام نيس

أعلن برونو جينيسيو المدير الفنى لفريق ليل، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نيس، المحترف ضمن صفوفه محمد عبدالمنعم لاعب المنتخب الوطنى، وذلك بعد قليل على ملعب "اليانز ريفييرا"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ليل كالتالى:

حراسة المرمى: لوكاس شيفالير.

خط الدفاع: عيسى ماندي، بافودي دياكيتي، الكساندرو ريبيرو، ميتشيل باكير.

خط الوسط: أيوب بوعدي، بنيامين اندري، نجالايل موكاو.

خط الهجوم: إيدون زيغروفا، ماتياس فرنانديز باردو، جوناثان دايفيد.

ويحتل فريق نيس المركز السادس برصيد 16 نقطة، بينما يقع فريق ليل فى المركز الـرابع برصيد 18 نقطة.