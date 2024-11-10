"مسار" يقوم بعمل إحماءات بدنية قبل مباراته الأولى بأبطال أفريقيا للسيدات.. صور

يستعد فريق مسار، بعمل إحماءات وتدريبات بدنية خفيفة وذلك قبل مواجهته أمام فريق ماميلودي صنداونز حامل اللقب بدوري أبطال أفريقيا للسيدات.

ويستهل الفريق مباراته أمام ماميلودي صنداونز، قبل أن يواجه إيدو كوينز في الجولة الثانية يوم 13 نوفمبر، ثم يختتم المجموعة بمواجهة البنك التجاري الإثيوبي يوم 16 نوفمبر.

وأسفرت القرعة للدوري عن تقسيم الفرق على النحو التالي:- المجموعة الأولى ضمت كلًا من الجيش الملكي (المغرب) – نسور المدينة (السنغال) – تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) – جامعة ويسترن كيب (جنوب إفريقيا).

وضمت المجموعة الثانية كلا من: ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) – FC مسار (مصر) – البنك التجاري (إثيوبيا) –إيدو كوينز (نيجيريا)، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي. ومن المقرر أن تستمر منافسات دوري إفريقيا حتى 23 نوفمبر .

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