ads
الأحد 10 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"مسار" يقوم بعمل إحماءات بدنية قبل مباراته الأولى بأبطال أفريقيا للسيدات.. صور

فريق مسار
فريق مسار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد فريق مسار، بعمل إحماءات وتدريبات بدنية خفيفة وذلك قبل مواجهته أمام فريق ماميلودي صنداونز حامل اللقب بدوري أبطال أفريقيا للسيدات.

 ويستهل الفريق مباراته أمام ماميلودي صنداونز، قبل أن يواجه إيدو كوينز في الجولة الثانية يوم 13 نوفمبر، ثم يختتم المجموعة بمواجهة البنك التجاري الإثيوبي يوم 16 نوفمبر.

وأسفرت القرعة للدوري عن تقسيم الفرق على النحو التالي:- المجموعة الأولى ضمت كلًا من الجيش الملكي (المغرب) – نسور المدينة (السنغال) – تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) – جامعة ويسترن كيب (جنوب إفريقيا). 

 وضمت المجموعة الثانية كلا من: ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) – FC مسار (مصر) – البنك التجاري (إثيوبيا) –إيدو كوينز (نيجيريا)، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي. ومن المقرر أن تستمر منافسات دوري إفريقيا حتى 23 نوفمبر .

IMG_1363
IMG_1363
IMG_1362
IMG_1362
IMG_1361
IMG_1361
IMG_1360
IMG_1360
IMG_1359
IMG_1359
مسار فريق مسار دوري أبطال أفريقيا للسيدات