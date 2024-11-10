لأول مرة... جماعة طالبان الأفغانية تحضر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

صرحت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم الأحد، إن مسؤولين من حركة طالبان الأفغانية سيحضرون مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ‭)‬كوب29)‬ في أذربيجان الذي يبدأ هذا الأسبوع.

تعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها حركة طالبان في القمة منذ سيطرتها على الحكم عام 2021، وسيكون مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب29)، الذي سيعقد في باكو، عاصمة أذربيجان، من أبرز الفعاليات متعددة الأطراف التي سيحضرها مسؤولو طالبان منذ استعادة السيطرة على كابل بعد عشرين عامًا من الصراع ضد القوات المدعومة من حلف شمال الأطلسي.

لم تسمح الأمم المتحدة لطالبان بشغل مقعد أفغانستان في الجمعية العامة، كما أن الدول الأعضاء لا تعترف رسميًا بحكومة طالبان، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى القيود التي فرضتها الحركة على تعليم النساء وحرية تنقلهم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، عبد القهار بلخي، إلى أن مسؤولين من الوكالة الوطنية لحماية البيئة قد وصلوا إلى أذربيجان لحضور مؤتمر كوب29. وكانت طالبان قد تسلمت إدارة هذه الوكالة بعد عودتها إلى السلطة إثر انسحاب القوات التي كانت تقودها الولايات المتحدة.