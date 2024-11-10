ads
الأحد 10 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

ورشة لتعليم صناعة الإكسسوارات بمكتبة القاهرة الكبرى

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى بقيادة الكاتب يحيى رياض، اليوم الأحد، ورشة فنية عن عمل الإكسسوارات من الخرز والخيوط، بمقر المكتبة في الزمالك.

قدمت الورشة الفنانتين سهى وسلمى أبو طالب، وتناولتا خلالها شرح خطوات عمل تصنيع العديد من الأشكال المختلفة للاكسسوار، والأساور المتنوعة، وسلاسل العقد، واستخدام بعض الأدوات مثل الأستك والخرز الملون على شكل قلوب ونجوم وأشكال مختلفة.

كما تناولت الورشة التعريف بأساسيات حرفة الخرز، وأماكن بيع خاماتها وكيفية تسويقها، فضلًا عن تشجيع الفتيات والشباب على ريادة الأعمال  وقدراتهم  على تسويق أعمالهم.

الورشة الفنية المقيمة بالمكتبة يوميا تهدف إلى تنمية مهارات الفتيات والشباب في مجال الصناعات اليدوية والحرفية.

IMG-20241110-WA0068
IMG-20241110-WA0068
IMG-20241110-WA0069
IMG-20241110-WA0069
IMG-20241110-WA0067
IMG-20241110-WA0067
مكتبة القاهرة الكبرى عمل الإكسسوارات الخرز