ورشة لتعليم صناعة الإكسسوارات بمكتبة القاهرة الكبرى

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى بقيادة الكاتب يحيى رياض، اليوم الأحد، ورشة فنية عن عمل الإكسسوارات من الخرز والخيوط، بمقر المكتبة في الزمالك.

قدمت الورشة الفنانتين سهى وسلمى أبو طالب، وتناولتا خلالها شرح خطوات عمل تصنيع العديد من الأشكال المختلفة للاكسسوار، والأساور المتنوعة، وسلاسل العقد، واستخدام بعض الأدوات مثل الأستك والخرز الملون على شكل قلوب ونجوم وأشكال مختلفة.

كما تناولت الورشة التعريف بأساسيات حرفة الخرز، وأماكن بيع خاماتها وكيفية تسويقها، فضلًا عن تشجيع الفتيات والشباب على ريادة الأعمال وقدراتهم على تسويق أعمالهم.

الورشة الفنية المقيمة بالمكتبة يوميا تهدف إلى تنمية مهارات الفتيات والشباب في مجال الصناعات اليدوية والحرفية.

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