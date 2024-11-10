خبير: مصر شهدت نهضة عمرانية متكاملة على مدى السنوات الأخيرة

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ الدولة المصرية أحدثت نهضة عمرانية متكاملة على مدار السنوات الأخيرة، موضحا أنّ النهضة لا تقتصر فقط على البعد الحضاري، لكن تمتد لأبعاد أمنية واقتصادية وبيئية واجتماعية وبشرية وصحية، بالتالي ساهمت النهضة العمرانية في تحسين حياة المواطنين.

مصر أحدثت نهضة عمرانية لتحسين حياة المواطن

وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميرفت المليجي، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ النهضة العمرانية في مصر جرت من خلال القضاء على المناطق العشوائية الغير آمنة بمختلف درجاتها، وتطوير البنية التحتية الأساسية، مما ساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والأسر.

حماية المجتمع ككل من العديد من الأضرار والسلبيات

وتابع: «يرى البعض أن المستفيد من تطوير المناطق العشوائية هم الأسر المقيمة فيها، لكن هؤلاء المواطنين جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، بالتالي النهوض بحياتهم وتوفير الصحة والتعليم الجيد والنشأة الطيبة لهم يقي المجتمع ككل من العديد من الأضرار والسلبيات التي كانت موجودة بهذه المناطق».