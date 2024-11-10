محافظ البحيرة تتفقد اصطفاف السيارات المتنقلة التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، قافلة السيارات المتنقلة أمام مبنى ديوان عام المحافظة، التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة/القطاع الشمالي، وذلك بحضور الدكتورة رشا فوزى مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحيه والمبادرات ومسئول جهاز مستقبل مصر بالبحيرة وحازم البنا مدير المكتب الاعلامي بالمحافظة.

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإنطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة المتمثلة في جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة لتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري وتوفير السلع الأساسية بالاسعار المخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتضم القافله 5 سيارات محملة بالدفعة الأولى لبيع بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا للكرتونه، و التي يبلغ وزنها كيلو و 800 جرام

وستتواجد السيارات بميدان افلاقة وأمام ديوان عام المحافظة وميدان جلال قريطم وأمام مسجد التوبة وسيارة أخري بجوار الوحدة المحلية لمركز إيتاى البارود.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لدعم استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، وبالتزامن مع انطلاق المبادرة بكافة محافظات الجمهورية

وخلال تفقدها للقافله ، أشادت محافظ البحيرة بالدور الكبير لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، والقوات المسلحة المصرية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير بيض المائدة بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم والمساندة لجميع المبادرات التى من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم الأساسية ، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية لتحقيق الاستقرار فى الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة.



