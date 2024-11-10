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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الفرنسى.. تعرف على تشكيل نيس لمواجهة ليل فى غياب محمد عبد المنعم

نيس
نيس
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أعلن فرانك هايس المدير الفنى لفريق نيس، المحترف ضمن صفوفه محمد عبدالمنعم لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليل ، وذلك بعد قليل على ملعب " اليانز ريفييرا"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق نيس كالتالى:
حراسة المرمى: مارسين بولكا.
خط الدفاع: مويس بومبيتو، ميلفن بارد، جوناثان كلوس، علي العابدي.
خط الوسط: بابلو روزاريو، يوسف ندايشيميي، تانغي ندومبيلي.
خط الهجوم: إيفان جويساند، جيريمي بوجا، محمد علي شو.
ويحتل فريق نيس المركز السادس برصيد 16 نقطة، بينما يقع فريق ليل فى المركز الـرابع برصيد 18 نقطة.

ويغيب عبد المنعم عن تلك المباراة بسبب تعرض للإصابة في ربلة الساق .

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