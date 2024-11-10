القوات الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة في "دونيتسك".. وتدك المطارات العسكرية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الأحد/ أن وحدات من قوات مجموعة "المركز"، سيطرت على بلدة فولتشينكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، المعترف بها من جانب واحد. وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنك"

الروسية - أن وحدات من قوات المركز، دمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة البحرية، في مناطق ميروليوبوفكا، نوفوترويتسكو، نوفوسيليدوفكا، كراسنوارميسك، دزيرجينسك، شيربينوفكا، شيفتشينكو وديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعترف بها من جانب واحد.

وأشارت إلى أنه جرى صد 10 هجمات مضادة من قبل تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 460 عسكريًا، ودبابة، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم 113، وثلاث سيارات، ومركبة كانسة للألغام، ومدفع "دي - 20" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الحركة من طراز غفوزديكا عيار 122 ملم، وثلاثة مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي - 30"، ومدفعا مضادا للدبابات "رابيرا"، إضافة لتدمير ورشة لإنتاج الطائرات المسيرة.

وتابعت: استهدف سلاحا الطيران والمدفعية، وكذلك الطائرات من دون طيار الهجومية، المطارات العسكرية الأوكرانية ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى منشآت الطاقة.

وقالت الوزارة - في البيان - "قام الطيران التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، بتوجيه ضربات ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية، وأماكن التخزين والتهيئة، لاستخدام وإطلاق الطائرات الهجومية من دون طيار، ومنشآت الطاقة المستخدمة لتشغيل مجمع المؤسسات الصناعية العسكرية في أوكرانيا"، كما تم استهداف تجمعات القوى البشرية، وتدمير المعدات العسكرية الأوكرانية في 127 منطقة.

وأضافت "الدفاع الروسية" أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وصاروخا تم إطلاقه من راجمة هيمارس أمريكية الصنع، إضافة لـ36 طائرة من دون طيار".

وذكرت أن مجموعة "الغرب" الروسية دحرت تجمعات القوة البشرية، ودمرت معدات ستة ألوية أوكرانية، و"الفيلق الأجنبي" (المكون من المرتزقة الأجانب)، وبلغت خسائر العدو 490 عسكريا".

ولفتت إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" قامت بتحسين تموضعها التكتيكي، ودحرت القوة البشرية والمعدات من الألوية التابعة للقوات الاوكرانية، والفيلق "الأجنبي"، في مناطق كوبيانسك، وزاغريزوفو، وبوغسلافكا، وغلوشكوفكا، وبودول، وبيتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في دونيتسك".

واستطردت وزارة الدفاع الروسية: "وفقدت القوات الاوكرانية ما يصل إلى 490 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات صغيرة، ومدفع هاوتزر إم 198 عيار 155 ملم ومدفع إم 119 عيار 105، أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر دي - 30، عيار 122 ملم ومحطة حرب إلكترونية من طراز "إنكلاف إن"، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".

وذكر بيان الدفاع الروسية، أن خسائر القوات الأوكرانية، بلغت ما يصل إلى 105 عسكريين وراجمة "هيمارس" أمريكية الصنع في منطقة عمليات قوات مجموعة "فوستوك" (الشرق)، كما قامت وحدات من مجموعة قوات الشرق، بتحسين مواقعها، على طول خط التماس القتالي، ودحرت التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي رازدولنوي، وزيلينوي بولي.

وذكرت الوزارة أنه تم صد أربع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 23 ومركز التدريب 169 للقوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 113.

وأردفت: إن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 105 عسكريين، ومركبة قتالية مدرعة من طراز كوزاك، وخمس مركبات، وراجمة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، ومنظومتين مدفعيتين بولنديتين ذاتيتي الحركة من طراز "كراب"، كما دحرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، على محور خاركوف، تشكيلات اللواء الميكانيكي 22 للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في مناطق بوشكوفو ومالي بروخودي وبورشيفايا وقوزاق لوبان في مقاطعة خاركوف.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 50 عسكريًا ومركبتين وثلاث مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي - 30".

وأضاف البيان: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الجنوب"، التقدم في أعماق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيكولاييفكا، كونستانتينوفكا، زاليزنيانسكوي، نوفوماركوفو، كوراخوفو، دالني وسيفيرسك دونيتسك الجمهورية الشعبية، وتم صد هجوم مضاد شنته المجموعات الهجومية التابعة للواء الجوي السابع والسبعين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وبلغت خسائر العدو، ما يصل إلى 640 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم - 113"، ومركبة قتال مدرعة من طراز كوزاك، وأربع سيارات، ومدفع غفوزديكا، عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي - 30"، عيار 122 ملم، وثلاثة مدافع "إم 119"، أمريكية الصنع، وثلاثة مستودعات للذخيرة".

واختتم البيان بالقول إنه جرى "دحر" وحدات من مجموعة قوات "دنيبر"، القوى البشرية، ودمرت المعدات من ألوية القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بياتيخاتكي، وأنتونوفكا، وأولغوفكا، ودنيبروفسكو، في مقاطعة خيرسون، ونوفواندرييفكا في مقاطعة زابوروجيه، فيما بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريًا وسيارتين، ومدفع ذاتي الحركة، عيار 155 ملم "بوغدان" ومدفع هاوتزر إم 777، عيار 155 ملم، ومدفع ذاتي الحركة عيار 155 ملم "بالادين"، أمريكي الصنع، وتم تدمير مستودع للذخيرة.

