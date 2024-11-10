محافظ المنوفية: ضبط 3 منشآت مخالفة لتصنيع وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية ومنتجات الألبان

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفيه ، ان مباحث التموين نجحت بإستهداف مخزن أسمدة زراعية وعدد من المنشآت المخالفة والغير مرخصة لتصنيع وتعبئة المخصبات الزراعية ومنتجات الألبان بمراكز منوف والباجور ، وتمكنت من ضبط 4 طن أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية ، و 3 طن سكر وأرز مجهولي المصدر ، ١٠ أسطونات غاز كبيرة الحجم مدعمة وبدون تصريح من الجهات المختصة و 10 آلاف أستيكر و 3 آلاف عبوة منتجات غذائية منتج نهائي مدون عليها علامات تجارية وهمية بالباجور .

كما تم ضبط 6 طن أسمدة زراعية معدة للبيع تحمل علامة تجارية وهمية ، وخط إنتاج مكون من ٤ خلاط ومكينة طحن مواد صلبة وميزان إليكتروني بمنوف ، وتم التحفظ علي جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأكد محافظ المنوفية علي إستمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط السلع المنتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الإحتكارية والقضاء علي جشع التجار لمنع إستغلال المواطنين حفاظاً علي حقوقهم ومصالحهم ، يأتي هذا في إطار الحفاظ علي الخطة الطموحة للدولة والعمل علي إستهداف المتلاعبين بالدعم والتأكد من وصوله للمستحقين .