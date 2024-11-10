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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية: ضبط 3 منشآت مخالفة لتصنيع وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية ومنتجات الألبان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفيه ، ان مباحث التموين نجحت بإستهداف مخزن أسمدة زراعية وعدد من المنشآت المخالفة والغير مرخصة لتصنيع وتعبئة المخصبات الزراعية ومنتجات الألبان بمراكز منوف والباجور  ، وتمكنت من ضبط 4 طن أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية ، و 3 طن سكر وأرز مجهولي المصدر  ، ١٠ أسطونات غاز كبيرة الحجم مدعمة وبدون تصريح من الجهات المختصة و 10 آلاف أستيكر و 3 آلاف عبوة منتجات غذائية منتج نهائي مدون عليها علامات تجارية وهمية بالباجور  .
كما تم  ضبط  6 طن أسمدة زراعية معدة للبيع تحمل علامة تجارية وهمية ، وخط إنتاج مكون من  ٤ خلاط ومكينة طحن مواد صلبة  وميزان إليكتروني بمنوف  ، وتم التحفظ علي جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
وأكد محافظ المنوفية علي إستمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط السلع المنتهية الصلاحية والتصدي لكافة  الممارسات الإحتكارية والقضاء علي جشع التجار لمنع إستغلال المواطنين حفاظاً علي حقوقهم ومصالحهم ، يأتي هذا في إطار الحفاظ علي الخطة الطموحة للدولة والعمل علي إستهداف المتلاعبين بالدعم والتأكد من وصوله للمستحقين .

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