إزالة قصر مخالف بالبحيرة ضمن الموجة 24 لمواجهة التعديات

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بإزالة قصر مخالف بطريق (الدلنجات/ دمنهور)، خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات ومواجهة البناء المخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم للتعديات والمخالفات للحفاظ على حقوق الدولة وحماية الأراضي الزراعية.

وجاء ذلك خلال قيادتها للحملة بنطاق قرية المسين التابعة لمركز الدلنجات، بحضور اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لاى حالات تعدى، مشددة على ضرورة إزالة أي مخالفة في المهد والتعامل الفوري معها بكل حزم، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت محافظ البحيرة، على اتخاذ كافة الإجراءات الرادعه والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية او الاستيلاء على أملاك الدولة.

كما أكدت على التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجميع الأطراف المعنية لضمان التنفيذ الكامل لقرارات الإزالة وفق الجدول الزمني المخطط، بما يحقق أقصى درجات الحزم والشدة في التصدي للتعديات.

الموجة الـ 24 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

من الجدير بالذكر أن الموجة الـ24 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث إنتهت المرحلة الأولى منها الأول من نوفمبر الجاري، تليها المرحلة الثانية الجاري تنفيذها من 9 إلى 29 نوفمبر، على أن تُستكمل المرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل.