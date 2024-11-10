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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. تكريم 14 طالبا من بورسعيد فازوا بالمركز الثالث بالمنتدى العربي الأفروأسيوي

صورة تذكارية بعد
صورة تذكارية بعد التكريم
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كرم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، 14 طالب، لفوزهم بالمراكز الثالث للمرة الثالثة على التوالي بمسابقة المنتدي العربي الأفروأسيوي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار المقامة في المملكه العربية السعودية في سبتمبر 2024، جاء ذلك بحضور النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، وأولياء الأمور.

 

بالصور.. تكريم 14 طالب من بورسعيد فازوا بالمركز الثالث بالمنتدي العربي الأفروأسيوي

 

وأعرب محافظ بورسعيد، خلال كلمته، عن مدي فخره بهذه النماذج المشرفة من أبناء بورسعيد، وبمستوى الأداء الذي قدمه الطلاب وحصولهم علي المركز الثالث دوليًا بجائزة أحسن برمج  في مسابقة المنتدي العربي الإفروأسيوي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار المقامة في المملكه العربية السعودية، والتي شاركت المدرسة فيها ضمن 19 فريقا دوليًا مشاركا بالمسابقة.

ووجه الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلبة وخاصة دور الأم الذي يقع على عاتقها المهمة الاكبر في تربية وتنشئة هذه النماذج المشرفة، كما وجه الشكر إلى المعلمين والمعلمات، لتربية وتشجيع أبنائنا على الابتكار والإبداع لتكون رسالتنا التربوية تخريج جيل ينفع نفسه وأهله ووطنه.

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