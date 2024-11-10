السياحة الثقافية: 20 رحلة إنجليزية أسبوعية للأقصر بعد انقطاع 11 عاما

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن مشاركة مصر بمعرض سوق السفر الإنجليزي WTM london، هذا العام تزامنت مع عدة أحداث إيجابية، منها عودة الطيران السياحي المباشر من المطارات البريطانية الى الاقصر بعد توقف دام 11 عاما، وكذلك التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، وما صاحبه من اهتمام إعلامي دولي لهذا الحدث.

وأضاف عثمان في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن تواجد الوفد المصري الموسع من القطاعين العام والخاص في فعاليات بورصة لندن السياحية كان فرصة جيدة للرد على تساؤلات منظمي الرحلات الأجانب حول حقيقة الأوضاع بمصر، في ظل الأحداث الجارية على البوابة الشرقية للبلاد، والاعتداء المستمر على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوفد المصري أكد على امن واستقرار كافة المدن السياحية والاثرية والمسافة الكبيرة التي تبعد بين الأحداث في فلسطين والمدن السياحية في مصر، وخاصة الأقصر وأسوان، والتي قد تصل الى 3 آلاف كيلو متر.

وأكد عثمان، على الاهتمام البالغ من جانب شركات السياحة والطيران الاجنبية في بورصة لندن بموعد وتفاصيل الافتتاح المنتظر للمتحف المصري الكبير، وأبرز الخدمات السياحية التي ستوفرها مصر بجانب المتحف، علاوة على فرص زيادة الرحلات المباشرة مع المدن المصرية، لافتا إلى أن الأقصر تستقبل نحو 20 رحلة أسبوعية من المملكة المتحدة بينها 4 رحلات من شركة ايزي جيت الرسمية الانجليزية منخفضة التكاليف.

واوضح انه تم استعراض المشروعات الجديدة لتطوير السياحية النيلية والاثرية بجنوب مصر، ومن بينها استراحات المراسي وزيادة الطاقة الفندقية في النيل، وذلك خلال لقاءات مباشرة مع منظمي رحلات السياحة الثقافية من المشاركين بالمعرض، كما تمت مناقشة التعاون في تنظيم فعاليات دولية كبرى بالأقصر خلال العام المقبل، بجانب شرح كامل بالصور لأحدث الاكتشافات الأثرية في مصر، مشيرا إلى أن واقعة "كلب الأهرامات" لاقت اهتماما كبيرا من القطاع السياحي في لندن، وأوضح لهم شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن مصر توفر الرعاية الكاملة للحيوانات الأليفة في منطقة الأهرامات وقد أعدت عيادة بيطرية لمتابعة الحالة الصحية للخيول والإبل والحيوانات الاليفة الاخرى وذلك بالمجان، كما يجرى تطوير شامل لمنطقة الأهرامات سوف يتم الانتهاء منه في القريب العاجل.

وتابع: "أشاد المنظمون البريطانيون بمبادرة جسر الحضارات التي تقوم على استضافة مشاهير الغناء في الدول المختلفة لإقامة حفلات في الأقصر، وطالبوا بأن يتم ضم فرق غنائية انجليزية الى هذه المبادرة، في حين ركزت جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية على نشر الوعي وتصحيح الصورة الذهنية للمترددين على الجناح المصري بشأن أمن واستقرار المدن السياحية، والتطور الكبير الذي شهدته المواقع التاريخية والأثرية في الفترة الأخيرة، وقد تم الاتفاق مع هيئة تنشيط السياحة المصرية على استضافة مجموعة من الصحفيين من المملكة المتحدة لمعاينة الواقع على طبيعته، ونقل الصورة الى السائح الإنجليزي بشفافية كاملة".

وكشف عثمان عن تحسن كبير في الحركة السياحية الوافدة للأقصر مع بداية الموسم الشتوي، وتتصدرها الحركة الوافدة من اسبانيا والصين وكوريا الجنوبية، مشيدا بالجهد الكبير الذي قامت به هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي في عرض كل ما هو جديد من منتجات وخدمات ومنشآت ومواقع سياحية بمصر لكافة المشاركين ببورصة لندن السياحية، علاوة على دعم جهود القطاع الخاص في الترويج للمدن والأنماط السياحية المختلفة على هامش المعرض.