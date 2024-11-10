رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير التعليم الأسبق لمناقشة رسالة دكتوراه

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الأحد ١٠ من نوفمبر، الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، وأستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي، ونائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب الأسبق، وذلك في إطار التعاون العلمي، وللمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه، حول" تصور مقترح لتنمية القيم الأخلاقية لدى طفل الروضة في ضوء نظام التعليم الياباني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من منظور استراتيجي".

حضر اللقاء؛ الدكتورة يارا إبراهيم عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة ماجدة هاشم بخيت العميد المؤسس لكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور عمر سيد خليل مدير مركز تطوير التعليم الجامعي والأستاذ المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، والدكتور عبد التواب عبد اللاه أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية وعميد كلية التربية الأسبق، والدكتورة منال أنور وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وفي مستهل اللقاء؛ رحّب الدكتور أحمد المنشاوي بالدكتور الهلالي الشربيني في رحاب جامعة أسيوط، معربًا عن تقديره لحضوره ومساهمته في إثراء البحث العلمي بالجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة على تحقيق التواصل بين الأجيال، والإفادة من خبرات القامات العلمية الكبرى، في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى اهتمام جامعة أسيوط بتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، وتحويل النتائج البحثية إلى حلول وابتكارات تسهم في مواجهة تحديات المجتمع المعاصرة وقضاياه التنموية، وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر ٢٠٣٠).

ومن جانبه؛ أعرب الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي عن بالغ سعادته؛ بتواجده بجامعة أسيوط، مشيرًا إلى دورها العلمي والبحثي الرائد؛ باعتبارها منارة للعلم والمعرفة ونموذجًا مشرفًا بمحافظات الصعيد، مشيدًا بما تمتلكه من قامات علمية كبرى وكوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى، موجهًا شكره وتقديره للدكتور أحمد المنشاوي على حفاوة الإستقبال، ومتمنيًا لجامعة أسيوط مزيدًا من التقدم على مختلف الأصعدة.

وأهدى الدكتور المنشاوي؛ درع الجامعة إلى الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي؛ لجهوده العلمية المتميزة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

وتعد رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة: شيماء بخيت هاشم بخيت بكلية التربية للطفولة المبكرة، مساهمة مهمة؛ لتنمية القيم الأخلاقية لدى طفل الروضة في ضوء نظام التعليم الياباني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من منظور استراتيجي"، وتكونت لجنة الإشراف على الرسالة من: الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي ونائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب الأسبق ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، والدكتورة شهيناز محمد محمد أستاذ الصحة النفسية المتفرغ بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، والدكتورة نهي مرتضي رياض أستاذ مناهج الطفل المساعد بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط.

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم كلًا من: الدكتور عبد التواب عبد اللاه أستاذ أصول التربية المتفرغ بكليه التربية وعميد كلية التربية الأسبق بجامعة أسيوط (رئيسًا ومناقشًا)، والدكتور الهلالي الشربيني الهلالي أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي ونائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب الأسبق ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق (عضواً ومشرفا)، والدكتورة شهيناز محمد محمد أستاذ الصحة النفسية المتفرغ بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط وعضو اللجنه العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين ( عضواً ومشرفا)، والدكتور محمود السيد عباس أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي المتفرغ وعميد كلية التربية السابق بجامعة سوهاج(عضوًا ومناقشًا).



