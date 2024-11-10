ضربة استباقية حاسمة.. إحباط محاولة تهريب مخدرات للبلاد بقيمة 200 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم الأحد، من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة للبلاد تقدر قيمتها المالية بـ 200 مليون جنيه ، في ضربة إستباقية حاسمة.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابي يتزعمه عنصر إجرامي دولى شديد الخطورة "يحمل جنسية إحدى الدول" يُعد من أكبر مهربي المواد المخدرة وخاصة مخدر الآيس "الشابو" ويعاونه (4 أشخاص "بينهم 3 يحملون جنسية إحدى الدول") بتهريب كميات كبيرة من مخدر الآيس "الشابو" ومحاولة ترويجها داخل البلاد.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل وضبطهم ( بنطاق محافظتى القاهرة – البحرالأحمر ) ، وبحوزتهم (400 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 5 سيارات – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").



هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (200 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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