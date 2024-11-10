محافظ قنا يشهد انطلاق فاعليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 140

شهد الدكتور خالد عبد الحليم ، محافظ قنا، و اللواء أ.ح أسامة داوود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، إنطلاق فاعليات اليوم الاول من التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث “صقر 140”، الذي يتم تنفذه خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري بمحافظة قنا، بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، ومكتب المستشار العسكرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سيد رضوان مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية للازمات، و اللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والعميد محمد صدقى الكومى المستشار العسكري، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار. وقامت محافظة قنا بعرض فيلم وثائقي يستعرض الإنجازات التي حققتها المحافظة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، إلى جانب فيديو يسلط الضوء على دور ومهام قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

كما تم عرض فيلم تسجيلي يكرم شهداء القوات المسلحة من أبناء محافظة قنا، وفي ختام اللقاء، تم تكريم ثلاث أسر من الشهداء، وهم أسرة الشهيد ضياء أيمن عزت أحمد، والشهيد محمود سالم محمد عبد المجيد، والشهيد ركان جمال أحمد دياب.

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن الفاعليه تأتي كنموذج للتدريب العملي والاستعداد واليقظة الدائمة بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي بقواتنا المسلحة المصرية، واستمرارًا لجهود المحافظة في الاستعداد الدائم مع رفع كفاءة وتنمية مهارات الأجهزة التنفيذية والتنسيق التام بينها في الاستخدام الأمثل للمعدات والإمكانات المتاحة لمواجهة أي أزمات وكوارث طارئة والعمل على تجاوزها، مع الاستجابة السريعة والتحرك الفوري، تقديرًا للمسئولية وحفاظًا على ثروات الوطن والأرواح والممتلكات وتحقيق التأمين اللازم للأهداف والمنشآت الحيوية.

وأضاف “عبد الحليم ” أنَّ التخطيط من أهم المكونات التي تقوم عليها استراتيجية إدارة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن التخطيط لإدارة الأزمات يساعد على إدارة هذه الأزمات بالمبادرة وليس كرد فعل ومن ثم تحقيق نسبة نجاح أعلى في التعامل مع تلك الأزمات وتجنب الآثار السلبية الناتجة عنها، مؤكدا أنَّ التخطيط الجيد يسهم فى استغلال الطاقات والموارد التي يمتلكها الجهاز القائم على إدارة الأزمات.