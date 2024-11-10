الدورى الإنجليزى.. إيساك يقود نيوكاسيل أمام نوتينجهام

أعلن إيدي هويي المدير الفنى لفريق نيوكاسيل يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نوتينجهام فورست، وذلك بعد قليل على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق نيوكاسيل كالتالى:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: فالينتينو ليفرامينتو، فابيان شار، دان بورن، لويس هال.

خط الوسط: شون لونجستاف، برونو جيمارايش، جوي ويلوك.

خط الهجوم: أنتوني جوردون، جولينتون، أليكسندر إيساك.

ويحتل فريق نوتينجهام فورست المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بينما يقع فريق نيوكاسيل فى المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.