ظروف قاسية.. 15 رياضيًا يتنافسون في سباق «أنتاركتيكا آيس ألترا»

بين جبال الجليد والمشاهد التي تحبس الأنفاس شارك 15 متسابقًا في تحدي سباق تحمل غبر مسبوق في القارة القطبية الجنوبية، حيث واجهوا البرد القارس الذي وصل إلى درجات حرارة منخفضة تصل إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر.

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا توضح فيه أن سباق «أنتاركتيكا آيس ألترا» بدأ حول معسكر أوليما، إلى جانب أن السباق فريد وصعب من نوعه.

وقال التقرير، إن السباق بدأ حول معسكر أوليما وهو الأول من نوعه في هذه المنطقة المتجمدة، وهذا السباق أصابني بالقشعريرة من الحماس.

ولفت التقرير، إلى أن سباق أنتاركتيكا آيس التراشق مصمم لاختبار الصلابة والتحمل في الرياح الباردة القارة الجليدية، ولكن من أجل السلامة تنافس المتسابقون على مسار دائري بطول 4 كم و200م حول المعسكر.

وأشار التقرير، إلى أن هذا السباق الصعب والفريد من نوعه أتيح للمشاركين فرصة للراحة والتزود بالطعام في خيمة مؤقتة، خلال السباق، الذي كان مصممًا لدفع العدائين إلى حدودهم القصوى على مسافات ثلاث هي 100 ميل كم، وسيتم تنظيم الحدث مرة أخرى في نوفمبر من العام المقبل.



