الدوري الإنجليزي.. تشكيل هجومي لنوتينجهام أمام نيوكاسيل

أعلن نونو إسبيريتو سانتو المدير الفنى لفريق نوتينجهام فورست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نيوكاسيل يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق نوتينجهام فورست كالتالى:

حراسة المرمى: ماتز سيلس.

خط الدفاع: أولا أينا، نيكولا ميلنكوفيتش، موريلو، أليكس مورينو.

خط الوسط: ريان ياتيس، نيكولاس دومينغيز، مورغان جيبس وايت.

خط الهجوم: كالوم هودسون أودوي، كريس وود، أنتوني إيلانجا.



ويحتل فريق نوتينجهام فورست المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بينما يقع فريق نيوكاسيل فى المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.