الدورى الإنجليزى.. سون يقود توتنهام لمواجهة إبسويتش تاون

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إبسويتش تاون، وذلك بعد قليل على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق توتنهام كالتالى:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، رادو دراغوسين، ديستيني أودوجي.

خط الوسط: باب سار، رودريغو بيتانكور، بيرنان جونسون.

خط الهجوم: هيونغ مين سون، دومينيك سولانكي، ديان كولوسيفسكي.

ويحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز الـتاسع برصيد 16 نقطة، بينما يقع فريق إبسويتش تاون فى قاع ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 5 نقاط.