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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إبراهيم حسن: نشكر وزير الطيران على التعاون لإنهاء سفر المنتخب لطائرة خاصة

ابراهيم حسن
ابراهيم حسن
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وجه الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم ، الشكر للدكتور سامح  الحفني وزير الطيران المدني ، على التعاون والجهد المبذول من جانبه لتسهيل و إنهاء  الإجراءات الخاصة بسفر بعثة المنتخب الوطني خلال رحلته إلى كاب فيردي لمواجهتها يوم ١٥ نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب .

وأضاف إبراهيم حسن أن وزير الطيران الدكتور سامح  الحفني لم يتوانى في المساعدة وتسهيل مهمة سفر المنتخب في رحلاته السابقة بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة و مجلس إدارة اتحاد الكرة .

إبراهيم حسن منتخب مصر