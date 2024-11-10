إبراهيم حسن: نشكر وزير الطيران على التعاون لإنهاء سفر المنتخب لطائرة خاصة

وجه الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم ، الشكر للدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني ، على التعاون والجهد المبذول من جانبه لتسهيل و إنهاء الإجراءات الخاصة بسفر بعثة المنتخب الوطني خلال رحلته إلى كاب فيردي لمواجهتها يوم ١٥ نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب .

وأضاف إبراهيم حسن أن وزير الطيران الدكتور سامح الحفني لم يتوانى في المساعدة وتسهيل مهمة سفر المنتخب في رحلاته السابقة بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة و مجلس إدارة اتحاد الكرة .