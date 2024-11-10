«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال اقتحم بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في احتلالها للأراضي، مشيرة إلى أن الاحتلال اقتحم مدينة نابلس لاسيما البلدة القديمة.

وأضافت «السلامين» خلال تغطيتها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك اشتباكات دارت بين المقاومة الفلسطينية وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع من قبل آليات الاحتلال المتوغلة بمدينة نابلس.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي كان مستمر في إطلاق وابل من الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع في المخيمات، فضلا عن اعتقال قوات الاحتلال لعدد من المواطنين الفلسطينيين وصل عددهم إلى 10 معتقلين.

وتابعت: «منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 زادت وتيرة الاقتحامات والاعتقالات إلى 11600 فلسطيني، إلى جانب ارتفاع أعداد الإصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال جنوب بيت لحم، فضلا عن أن الاحتلال هاجموا بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله بالضفة الغربية».