شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الأحد، حضور أعمال لجنة تحكيم مسابقات الإذاعة المدرسية والحديث الصحفي الإلكتروني بمحافظة الأقصر بمقر مكتبة مصر العامة بالكرنك، حيث تم اختبار الطلاب الفائزين على مستوى الادارات التعليمية بالمحافظة، للمراحل التعليمية المختلفة ابتدائي وإعدادي وثانوي عام وفني إلى جانب التربية الخاصة، تمهيدا للتصنيف على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2024/2025.

نائب محافظ الأقصر:الإذاعة المدرسية تسهم في تشكيل شخصية الطالب ومنحه الثقة بالنفس

وأكد نائب محافظ الأقصر، على سعادته بمستوى الطلاب الفائزين متمنيا لهم التوفيق في تصنيف الجمهورية، مشيرا إلى أن الإذاعة المدرسية تسهم في تشكيل شخصية الطالب ومنحه الثقة بالنفس، وتمده بالكثير من القيم التربوية التي تعزز السلوكيات الإيجابية، مؤكدا على دعم ورعاية الطلاب المتفوقين والمتميزين في كافة المجالات لحثهم على الجد والاجتهاد.

حضر أعمال لجنة التحكيم، كلا من الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، والسيد محمد الشريف مدير عام إدارة الصحافة والإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم، ومحمد شوقي الجزيري، وأحمد مصطفى محمد، عضوي لجنة تحكيم الوزارة، وهشام عبدالستار مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية تعليم الأقصر، وحمدي دندراوي سلامة موجه عام الصحافة والإعلام التربوي بالمديرية.

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