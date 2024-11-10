غازتك تدعم مبادرة "مصر في عيونا" لرعاية مرضى العيون غير القادرين في بني سويف

وقعت شركة غازتك بروتوكول تعاون مع مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية بهدف تقديم الدعم من جانب شركة غازتك لمبادرة "مصر في عيونا" لمكافحة مسببات العمي وضعف الإبصار لغير القادرين بمحافظة بنى سويف.

وقع البروتوكول المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك وعبدالعزيز حسوبة نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مرفت سلطان ممثلا عن المؤسسة ، بحضورالأستاذة ياسمين نجيب و الأستاذة فاطمة إبراهيم مسئولا المساهمة المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية، ومن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الأستاذة شاهندة شيراز مدير عام المسؤولية المجتمعية بالشركة و المهندس إيهاب حسن مدير عام تخطيط المشروعات بالمسؤولية المجتمعية بالشركة ، و اللواء هيثم صالح مدير عام المسؤولية المجتمعية بشركة غازتك.

ويأتي ذلك انطلاقاً من استراتيجية المسؤولية المجتمعية لوزارة البترول والثروة المعدنية وحرصها المستمر على تعزيز مساهمات شركاتها في دعم الرعاية الصحية ،



وستدعم شركة غازتك بالتعاون مع مؤسسة مرفت سلطان تنفيذ المبادرة وتقديم الرعاية الطبية لمرضى العيون من اهالى المناطق النائية والمحرومة بقرية (قفطان الغربية) والقري المحيطة بها في مركز سمسطا بمحافظة بني سويف ، وذلك من خلال تنظيم قافلة طبية تشمل أطباء مختصين وفنيين لتقديم الفحوصات والعلاجات اللازمة و اجراء العمليات الجراحية اللازمة لمرضى العيون ، مع توفير الأدوية والنظارات والمستلزمات الطبية الضرورية لمكافحة مسببات العمي وضعف الأبصار وتحمل تكلفة المسح والعلاج.

وأكد المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك بالمبادرة الكريمة "مصر في عيونا" حرص الشركة على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح هذه المبادرة للإسهام في مساعدة أطفال وشباب مصر للتعافي من هذا المرض الخطير وإدماجهم في المجتمع بشكل كامل ، مؤكدا على الأولوية التي توليها غازتك لدعم المشروعات الخدمية التي لها مردود إيجابي في خدمة ودعم المناطق الأكثر احتياجاً والتخفيف عن أفراد المجتمع خاصة في مجال الرعاية الصحية بإعتباره من المجالات الأساسية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، مما يسهم في تحقيق رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية في تعزيز اسهامات ومشروعات شركات قطاع البترول لتلبية احتياجات المجتمع.



ومن جانبه أشار عبد العزيز حسوبة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة إلى أن مبادرة "مصر في عيونا" التي تقوم بتنفيذها المؤسسة تهدف إلى الاسهام في جعل مصر خالية من مسببات العمى إيمانا بأن استعادة البصر هي إحدى أكثر الطرق فاعلية لتخفيف المعاناة والحد من الفقر والجهل وهو ما يسهم في النهوض بالمجتمع وتعزيز إمكاناته، وأن مؤسسة مرفت سلطان ترحب بالتعاون مع قطاع البترول وشركة غازتك في تقديم الدعم والمشاركة في المبادرات التنموية والخدمية لأبناء الوطن وبما يتماشى مع الأهداف المجتمعية للقطاع .