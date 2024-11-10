رئيس جامعة بني سويف يستقبل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، وذلك في إطار التعاون بين المنظمة ووزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم العمل الأهلي مع كلية التربية للطفولة المبكرة لعقد دورة تدريبية بالكلية بعنوان " نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب الجامعات، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم عبد الرازق عميد الكلية، والدكتورة هناء عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الدورة التدريبية تعقد على مدار يومين و تهدف إلى توعية الشباب بثقافة حقوق الإنسان، وإمدادهم بمجموعة من المعارف والأفكار والرؤى ليتم نقلها للآخرين، مؤكداً على أهمية نشر هذه المعرفة في تعزيز وعي المجتمع المصري، لاسيما أن الجامعات تسهم بشكل كبير في هذا التوجه الثقافي، فضلاً عن زيادة الوعي المجتمعي وتعزيز قدرات الأفراد والمؤسسات على احترام هذه الحقوق.

من جانبه أشار عصام شيحة إلى أن المنظمة أعدت برنامجًا تدريبيًا يتناول ستة موضوعات رئيسية تغطي قضايا حقوق الإنسان، والتحديات التي تواجهها في مصر، ودور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في دعم هذه الحقوق، مضيفاً أن الدورة تأتي تنفيذًا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يركز على "بناء القدرات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"

فيما أكد الدكتور إبراهيم عبد الرازق أهمية تعزيز وعي طلاب الكلية بحقوق الإنسان، وضرورة استيعابهم لأهمية مراعاة حقوق الآخرين. وحثّ المشاركات على الاستفادة القصوى من الدورة ليصبحن مسلحات بالمعرفة والعزيمة لنشر هذه الثقافة في محيطهن.