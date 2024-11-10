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الأحد 10 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الانجليزى.. تشكيل هجومى لليستر سيتى أمام مانشستر يونايتد

ليستر سيتى
ليستر سيتى
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أعلن ستيف كوبر المدير الفنى لفريق ليستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق ليستر سيتى كالتالى:
حراسة المرمى: مادس هيرمانسن.
خط الدفاع: جيمس جاستن، ووت فايس، يانيك فيسترجارد، فيكتور، كريستيانسن.
خط الوسط: هاري وينكس، بوباكاري سوماري، فاكوندو بونانوتي، ويلفريد نديدي.
خط الهجوم: إساهاكو فاتاو، جوردان أيو.
ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة، بينما يقع فريق ليستر سيتى فى المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.

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