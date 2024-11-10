الدورى الانجليزى.. تشكيل هجومى لليستر سيتى أمام مانشستر يونايتد

أعلن ستيف كوبر المدير الفنى لفريق ليستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ليستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: مادس هيرمانسن.

خط الدفاع: جيمس جاستن، ووت فايس، يانيك فيسترجارد، فيكتور، كريستيانسن.

خط الوسط: هاري وينكس، بوباكاري سوماري، فاكوندو بونانوتي، ويلفريد نديدي.

خط الهجوم: إساهاكو فاتاو، جوردان أيو.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة، بينما يقع فريق ليستر سيتى فى المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.