أعلن ستيف كوبر المدير الفنى لفريق ليستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق ليستر سيتى كالتالى:
حراسة المرمى: مادس هيرمانسن.
خط الدفاع: جيمس جاستن، ووت فايس، يانيك فيسترجارد، فيكتور، كريستيانسن.
خط الوسط: هاري وينكس، بوباكاري سوماري، فاكوندو بونانوتي، ويلفريد نديدي.
خط الهجوم: إساهاكو فاتاو، جوردان أيو.
ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة، بينما يقع فريق ليستر سيتى فى المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.
البوابة سبورت
الدورى الانجليزى.. تشكيل هجومى لليستر سيتى أمام مانشستر يونايتد
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أعلن ستيف كوبر المدير الفنى لفريق ليستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
أعلن ستيف كوبر المدير الفنى لفريق ليستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.