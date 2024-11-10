محافظ القليوبية يتابع توفير سيارات بيع بيض المائدة بأسعار مخفضة

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، السيارات المتنقلة والمحملة بالدفعة الأولى لبيع بيض المائدة بسعر 152 جنيهاً للكرتونة التي يبلغ وزنها كيلو و 800 جرام، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري أمام مبنى ديوان عام المحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء المحافظة وتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جُهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع مواطنيها بمُختلف مراكز ومُدن وأحياء المحافظة.

فيما أوضح "المحافظ" أنه تم التنسيق مع جمعية عرابي بالعبور لتوفير عدد 500 طبق بيض بسعر 152ج للطبق، مُشيراً إلى أنه جاري التنسيق مع مديرية الطب البيطري وجمعيات المُجتمع المدني لتوفير كميات من بيض المائدة لتكون كمية لكل مركز ومدينة يتم تواجدها بكافة أنحاء المحافظه لتخفيف العبء عن المواطنين، بالإضافة إلى توفير وتوزيع بيض المائدة بالمعارض الثابتة التي تُقيمها المحافظة بكل مركز ومدينة لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مُخفضة أقل من مثيلها بالأسواق .

البيض بأسعار مخفضة

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