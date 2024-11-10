بروتوكول تعاون بين الشباب وتربية رياضية العريش

استقبل اليوم الأحد ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة الدكتور علي عبد العزيز عميد كليه التربيه الرياضيه ، والدكتور أمير العيادي وكيل كلية التربية الرياضية بجامعه العريش، احمد عبدالرحمن ، استاذ قسم العلوم الحيوية والصحة التغذية ، حيث يأتي ذلك من منطلق اهتمام الدولة بمرحلة الشباب في المراحل العمرية المختلفة وتأهيلهم في كافة المراحل الحياتية من خلال الأنشطة المختلفة وتدعيم مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل، انطلاقاً من توجه الدولة نحو عملية التطوير الشامل ورؤية مصر المستدامة 2030 في شتي الجوانب

وأعرب " حسن عبّد الوهاب"، عن سعادته بهذا البروتوكول الذى يأتى فى إطار تفعيل منظومة التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المحلى وإثراء الحياة العلمية والعملية لأبناء محافظة سيناء ، من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة، وتأهيل المعلمين والأخصائيين للعمل مع الشباب لما لدي كلية التربية النوعية من المقومات والإمكانات والخبرات اللازمة لاكتشاف ودعم المواهب والمبدعين في شتى المجالات، وبما يتوافق مع ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة المصرية وتنمية مهاراتهم ومشكلاتهم السلوكية وتأهيل المتخصصين للعمل مع أبنائنا بمرحلة الشباب

وأضاف" عبدالعزير " أن البروتوكول ينطلق من الاهتمام بالشباب نظراً لكونهم أساس التطوير الذى ننشده، من خلال الاهتمام بتطوير قدراتهم و إمكانياتهم ومهاراتهم وصقلها بما يتناسب مع كل جديد من تطورات حديثة، عبر اكتشاف ودعم المواهب والمبدعين وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم ليكونوا عناصر بناءة في جميع المجالات وتقديم الأنشطة والفعاليات والدورات وورش العمل واللقاءات والمؤتمرات والندوات.