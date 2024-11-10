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الأحد 10 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. راشفورد يقود مانشستر يونايتد لمواجهة ليستر سيتى

راشفورد
راشفورد
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أعلن رود فان نيستلروي المدير الفنى المؤقت لنادى مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالى:
حراسة المرمى: أندريه أونانا.
خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.
خط الوسط: كاسيميرو، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز.
خط الهجوم: اماد، ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند.
ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة، بينما يقع فريق ليستر سيتى فى المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.

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