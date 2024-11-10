أعلن رود فان نيستلروي المدير الفنى المؤقت لنادى مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالى:
حراسة المرمى: أندريه أونانا.
خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.
خط الوسط: كاسيميرو، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز.
خط الهجوم: اماد، ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند.
ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة، بينما يقع فريق ليستر سيتى فى المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.
البوابة سبورت
الدورى الإنجليزى.. راشفورد يقود مانشستر يونايتد لمواجهة ليستر سيتى
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أعلن رود فان نيستلروي المدير الفنى المؤقت لنادى مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
أعلن رود فان نيستلروي المدير الفنى المؤقت لنادى مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.