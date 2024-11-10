محافظ الغربية يتفقد اصطفاف السيارات المتنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة.. صور

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ،صباح اليوم، قافلة السيارات المتنقلة أمام مبنى ديوان عام المحافظة، التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة/القطاع الشمالي، والمحملة بالدفعة الأولى لبيع بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا للكرتونه التي يبلغ وزنها كيلو و 800جرام، يأتي ذلك إنطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة المتمثلة في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة و في إطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الشعب المصري العظيم وتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبىء عن كاهل المواطنين ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ،خلال الإجتماع الثالث لمجلس المحافظين،

وخلال تفقده أشاد محافظ الغربية بالدور الكبير لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، والقوات المسلحة المصرية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير بيض المائدة بأسعار مخفضة وذلك من أجل القضاء على ظاهرة الاحتكار وجشع التجار، تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لدعم استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مؤكداً أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم والمساندة لجميع الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد الجندي استمرار وصول الدفعات لتلبية احتياجات المواطنين بمراكز ومدن المحافظة مثمنا الجهد الكبير الذي يبذله الجهاز من أجل دعم الموطنين ومؤكدا دعمه الكامل لجهاز مستقبل مصر في إقامة مشروعات تعود بالنفع على أهالي المحافظة.

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