محافظ البحيرة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات

قادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء محمود هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، اليوم الأحد، حملة مكبرة على أعلى مستوى بنطاق قرية المسين بالوحدة المحلية لمركز الدلنجات على طريق (الدلنجات/ دمنهور) لإزالة التعديات ومواجهة البناء المخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم للتعديات والمخالفات للحفاظ على حقوق الدولة وحماية الأراضي الزراعية.

وحضر الحملة، الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة واللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة واللواء وائل زغلول رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات وكافه الجهات الأمنية والتنفيذية.

وأسفرت الحملة المدعومة بعدد من المعدات الخاصة بمراكز حوش عيسى ودمنهور وإيتاي البارود وأبو المطامير عن إزالة 5 حالات كبرى عبارة عن مباني متعددة الطوابق مخالفه وتحت الانشاء حتى مستوى الأرض، وذلك بخلاف إزالة عدد من الحالات الاخري من التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن مباني وأعمدة خرسانية وأسوار، يأتى ذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، والتي انطلقت أمس السبت الموافق 9 نوفمبر وتستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لاى حالات تعدى، مشددة على ضرورة إزالة أي مخالفة في المهد والتعامل الفوري معها بكل حزم، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت محافظ البحيرة، على اتخاذ كافة الإجراءات الرادعه والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية او الاستيلاء على أملاك الدولة.

كما أكدت على التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجميع الأطراف المعنية لضمان التنفيذ الكامل لقرارات الإزالة وفق الجدول الزمني المخطط، بما يحقق أقصى درجات الحزم والشدة في التصدي للتعديات.

الموجة الـ 24 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

من الجدير بالذكر أن الموجة الـ24 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث إنتهت المرحلة الأولى منها الأول من نوفمبر الجاري، تليها المرحلة الثانية الجاري تنفيذها من 9 إلى 29 نوفمبر، على أن تُستكمل المرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل.