صعود جماعى لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، وزاد رأس المال السوقي بنحو 4.7 مليار جنيه، مدعوما بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 2.267 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 31,394.33 نقطة، وكذا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 13,777.54 نقطة.

وارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.39%، ليغلق عند مستوى 3,265.94 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.43%، ليغلق عند مستوى 8,363.15 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.07%، ليغلق عند مستوى 11,628.24 نقطة.

كما أرتفع مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.27% ليغلق عند 38,927.32 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.39%، ليغلق عند مستوى 6,723.57 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الإتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 38.4 مليون جنيه، و 22.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 60.7 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.4 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 1.2 مليار سهم، من 115.3 ألف صفقة منفذة.