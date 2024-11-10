رئيس جامعة الفيوم يفتتح مسابقة الطالب والطالبة المثاليين

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات الجامعة، والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب - إدارة النشاط الاجتماعي والأسر الطلابية، بحضور الدكتور عرفة صبري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور وائل طوبار، رئيس لجنة تحكيم المسابقة والمنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة والإداريين والطلاب المشاركين، وذلك اليوم الأحد 10/11/2024 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

وأكد الدكتور ياسر مجدي حتاته، أن مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات الجامعة تفرز عددًا من الطلاب المتميزين علميًا وأخلاقيًا، بالإضافة إلى التميز في الأنشطة الطلابية والمشاركة الفعالة في كافة الأحداث والمناسبات داخل الجامعة.

وأوضح أن جميع الطلاب الذين تم تصعيدهم من الكليات للمشاركة على مستوى الجامعة على درجة عالية من التميز والإيجابية .

ودعا الطلاب لضرورة الاستفادة من خبرات وتجارب أساتذتهم والتواصل الدائم معهم والاستماع لنصائحهم والتحلي بالصبر وتنمية أفكارهم ليحققوا أهدافهم في المستقبل.

كما أثنى الدكتور ياسر مجدي حتاته، على جهود أعضاء لجنة التحكيم الذين يعملون على مدار اليوم لاختيار ٣ من الطلاب و٣ من الطالبات المثاليين، وتصعيدهم للمنافسة على لقب الطالب المثالي والطالبة المثالية مستوى الجامعات المصرية.

من جانبه أوضح الدكتور عرفه صبري أن المشاركة في الأنشطة الطلابية تسهم بشكل فاعل في بناء شخصية الطالب وتنمية أفكاره وثقلها، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للجامعة العمل على تخريج أفراد قادرين على المنافسة وتقديم الإفادة للمجتمع وحل مشكلاته.

وأوضح الدكتور عاصم العيسوي، أن المسابقة يشارك بها عدد 62 طالبًا وطالبة على مستوى الجامعة، وتهدف بشكل مباشر لتنمية وعي الطلاب، وتوطيد أواصر المعرفة بينهم وإذكاء روح التنافس والولاء والانتماء بين طلاب الجامعة، وتبادل الخبرات والمهارات والمعارف بينهم.

وأشاد بتنظيم المسابقة ومعايير التقييم والاختبارات التي تم وضعها، حيث تشمل جوانب متنوعة توضح الفوارق بين الطلاب المتنافسين.

وقال الدكتور وائل طوبار، إن معايير التقييم تتمثل في معيار الاختبار التحريري في الحاسب الآلي، والاختبار التحريري في المعلومات العامة، والعرض التقديمي والسمات الشخصية والمظهر العام والقدرة على إدارة الحوار، بالإضافة إلى التفوق العلمي وتقديرات السنوات السابقة والتنمية البشرية وخدمة المجتمع والثقافة العامة(شفوي) والأنشطة الطلابية (الكلية - الجامعة - الجامعات - الدولية) وكذلك اللغة العربية والانجليزية.

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