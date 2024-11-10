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الأحد 10 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدا.. انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية والقرى التابعة لها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية والقرى التابعة لها، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق  ١١ / ١١/ ٢٠٢٤ وحتى الساعة الثالثة عصرا.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لاعمال التكريك بنهر النيل التى تتم بمعرفة مديرية الرى أمام مأخذ محطة مياه القناطر الخيرية المرشحة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقد وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بتوفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع، وللتواصل مع الخط الساخن على رقم ١٢٥ أو  ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.

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